Volkswagen'in süper otomobili böyle mi görünecek: İşte yeni konsept görüntüleri

Alman otomotiv devi Volkswagen, çeyrek asır önceki W12 prototipleri dışında tarihi boyunca hiçbir süper otomobil projesine resmi onay vermedi.

Şirket, bu iddialı pazarı genellikle bünyesindeki diğer lüks markalara bırakmayı tercih etse de, genç bir tasarım stajyerinin vizyonu sınırları zorlamayı başardı.

TASARIM STAJYERİNDEN BÜYÜLEYİCİ KONSEPT

Volkswagen Design stajı kapsamında Fabian Reitz tarafından tasarlanan VW ID.DIN T14 konsepti, basit eskizlerin ötesine geçerek tam detaylı bir render modeline dönüştü.

Volkswagen Marka Tasarımı Başkanı Andreas Mindt, güçlü bir grafik karaktere sahip olan bu cesur projeyi resmi Instagram hesabı üzerinden överek takipçilerinin beğenisine sundu.

Mindt tarafından "net oranlar ve sadeleştirilmiş yüzeyler" sözleriyle tanımlanan araç, Audi Concept C modelinden izler taşısa da çok daha agresif bir duruş sergiliyor.

Keskin yan yüzeyleri, dar cam alanı ve saran ön camıyla bu konsept, adeta yeni bir Batman filminde sahne alacakmış gibi tehditkar bir his uyandırıyor.

ÜST DÜZEY AERODİNAMİK DETAYLAR

Otomobilin ön çamurluklarının üst kısmında konumlandırılan havalandırma çıkışları ve devasa arka difüzör, modelin aerodinamik yeteneklerini vurguluyor.

Klasik yan aynalar yerine çamurluklardan dışarı çıkan kameraların kullanıldığı araç, aero kapaklı devasa jantlarıyla genel Volkswagen tasarım diliyle de kusursuz bir uyum yakalıyor.