Wilfred Ndidi, Beşiktaş'taki yeni dönem hakkında konuştu

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarını Slovakya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Wilfred Ndidi, sezon öncesi kampında teknik direktör Vincenzo Italiano ve siyah-beyazlı takımın hazırlıkları üzerine BeIN Sports'a konuştu.

"ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Yeni teknik direktör ve ekibin göreve başlamasıyla birlikte çalışmaların yüksek tempoda sürdüğünü belirten Ndidi, "Yeni bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Kamp, onların yoğun temposuyla birlikte bence çok iyi geçiyor. Hocamızın sistemini anlamamız için kampta önemli bir zamanımız oluyor." ifadelerini kullandı.

ROLÜ HAKKINDA KONUŞTU

Saha içindeki rolüne de değinen tecrübeli futbolcu, görev tanımının yalnızca orta sahanın merkezinde oynamakla sınırlı olmadığını vurguladı.

Ndidi, "Sadece 8 numara olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Defans yaparken savunmaya, hücum ederken de hücuma yardım etmek zorundayım." dedi.

ITALIANO SÖZLERİ

Teknik direktörün hücum anlayışına ilişkin de konuşan yıldız oyuncu, takım olarak rakip ceza sahasına daha fazla girmeleri yönünde teşvik edildiklerini belirterek, "Hocamız bizi rakip ceza sahasına girmemiz konusunda teşvik ediyor. Bizden istekleri çok net." sözleriyle açıklamalarını sürdürdü.

"YOLCULUĞUN BİR PARÇASI"

Kariyer yolculuğuna dair de samimi açıklamalarda bulunan Ndidi, ailesinden gizli futbol oynadığı zamanlarla ilgili, "Babamın geleceğini bildiğim zaman kesinlikle evde olmalıydım. Bu da yolculuğun bir parçası aslında." ifadelerini kullandı.

"ŞÜKREDİYORUM"

29 yaşındaki başarılı futbolcu, "Kariyerimde buralarda olduğum için şükrediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.