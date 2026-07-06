Xiaomi açıkladı: Bu telefonlar artık güncelleme almayacak

Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden Xiaomi, belirli dönemlerde uyguladığı yazılım desteği takviminde yeni bir düzenlemeye gitti.

Şirket, gerçekleştirdiği son duyuruyla birlikte kullanıcı kitlesi geniş olan çok sayıda model için yolun sonunun geldiğini ilan etti.

DESTEĞİ KESİLEN POPÜLER MODELLER BELLİ OLDU

Açıklanan yeni listede premium sınıfta yer alan Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12S Ultra gibi önemli akıllı telefonlar bulunuyor.

Ayrıca tablet kanadında yoğun ilgi gören Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro modelleri de artık güncelleme almayacak cihazlar arasında yer alıyor.

REDMİ VE POCO KULLANICILARINA KÖTÜ HABER

Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5G modellerinin bazı bölgesel varyantlarının yanı sıra Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E ve Redmi 10 5G modelleri için de yazılım desteği kalıcı olarak sonlandırıldı.

Bu telefonlar, normal şekilde çalışmaya devam edecek olsalar da artık yeni bir özellik veya performans iyileştirmesi alamayacaklar.

Söz konusu modeller artık Android veya HyperOS tabanlı işletim sistemi güncellemeleri ile kritik güvenlik yamalarından mahrum kalacak.

Xiaomi'nin yeni keşfedilen güvenlik açıklarını gidermeyeceğini belirten uzmanlar, bu modelleri kullanan kişilerin yeni telefonlara geçiş yapmasını tavsiye ediyor.