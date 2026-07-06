Yağışların ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor

Türkiye, bir kez daha kavrulmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar vatandaşların bir nebze olsun ferahlamasını sağladı.

Ancak gelen son tahminler vatandaşların canını sıkabilir.

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA

Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, yeni bir sıcak hava dalgası için uyarı geldi.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre hafta sonuna doğru yurt genelinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

BAZI İLLER 40 DERECEYİ GÖREBİLİR

Uzmanlar, termometrelerin birçok bölgede ortalama 5 derece artacağını yazdı.

Öte yandan bazı illerde sıcaklıkların yeniden 40 derece sınırına yaklaşacağını belirtiyor.

AVRUPA'DAKİ SICAKLIKLAR İSTANBUL'U ETKİLİYOR

Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgalarının Türkiye'yi de etkilemeye devam edeceği bildirildi.

Bu etkinin en çok İstanbul'da hissedileceği ve sıcaklıkların yeniden 35-36 derece seviyelerine çıkacağı ifade edildi.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ayrıca İstanbul'da perşembe günü kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin beklendiği de bildirildi.

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle serin havanın hissedilmeye devam edeceği kaydedildi.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN BATI VE İÇ ANADOLU'DA SICAKLIK FAZLASIYLA HİSSEDİLECEK

Son olarak batı ve İç Anadolu bölgeleri pazar gününden itibaren yeni bir aşırı sıcak dalgaya gireceği bilgisi verildi.