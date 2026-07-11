ABD'ye ait F-22 hayalet savaş uçakları İsrail'den ayrıldı

ABD'nin 5 aydır İsrail'in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü'nde konuşlu bulunan F-22 hayalet savaş uçaklarını ABD'ye çekme kararı aldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde F-22 filosunun havada yakıt ikmal desteği eşliğinde ABD'ye dönüş yolunda olduğu ve İngiltere'de duraklayacağı kaydedildi.

"İRAN'A SALDIRILARA AKTİF OLARAK KATILDILAR"

Söz konusu hayalet savaş uçaklarının ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş öncesi Ovda Askeri Hava Üssü'ne getirildiği ve saldırılara aktif olarak katıldığı aktarıldı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.