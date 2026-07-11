Eskişehir'de okul inşaatından malzeme hırsızlığı: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde 4 şüpheli bir okul inşaatından yaklaşık 500 bin TL değerinde malzeme çalarak 3 tekerlekli bisiklete yükledi.

ŞÜPHELİLERİN ABLA KARDEŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören şüpheliler, 3 tekerlekli motosiklet ile kaçmaya başladı. Şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

Abla kardeş oldukları belirlenen E.K. (20) ile N.K. (22), Emek Mahallesi'nde gözaltına alındı.

İşlemleri için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin, aynı inşaattan daha önce de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

"DAHA ÖNCE YAKLAŞIK 500-600 BİN LİRALIK MALZEMEMİZİ ÇALMIŞLARDI"

Okul inşaatında görev yapan inşaat mühendisi Raşit Canbaz (58 şöyle dedi:

“"Akşamüstü eve giderken komşularımız aradılar. Bazı kişilerin malzemeleri motosikletlerine yüklediğini söylediler. Ben de hemen polisi aradım. Polisin ısrarlı takibiyle hırsızlığı yapan şahısların yakalandıklarını öğrendim. İfade verip şikayetçi olmak üzere karakola geldim. Güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Daha önce yaklaşık 500-600 bin liralık malzememizi çalmışlardı, 1 haftalık bir süreç içerisinde hırsızlığı bunların yaptıkları anlaşıldı"”

Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.