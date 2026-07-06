Yapay zeka tercüman oldu, dostluk köprüsü kuruldu: Erzurum'da İngiliz bisikletçiye sıcak karşılama

Erzurum'un Şenkaya ilçesine uzanan yolda yaşanan tesadüfi karşılaşma, teknolojinin insanlar arasındaki mesafeleri nasıl ortadan kaldırabildiğini gösteren sıcak bir hikâyeye dönüştü.

Dünya turu kapsamında beş aydır bisikletiyle farklı ülkeleri gezen İngiliz turist, kendisini yol kenarında durduran Şenkayalı vatandaşların misafirperverliğiyle karşılaştı.

Ortak bir dil konuşamayan taraflar ise iletişim kurmak için yapay zeka destekli çeviri uygulamasından yararlandı.

YOL KENARINDA BAŞLAYAN SAMİMİ SOHBET

Şenkaya'da yaşayan İsmail Bozkurt ve arkadaşları, ilçe yolunda bisikletiyle ilerleyen İngiliz gezgini fark ederek yanına yaklaştı. Turistin herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek isteyen grup, dil farklılığı nedeniyle yaşanan iletişim sorununu yapay zeka destekli çeviri uygulamasıyla kısa sürede aştı.

Karşılıklı yapılan çeviriler sayesinde sohbet ilerlerken, taraflar hem birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de keyifli anlar yaşadı.

BEŞ AYDIR PEDAL ÇEVİRİYOR

Dünya turu kapsamında yaklaşık beş aydır yollarda olduğunu anlatan İngiliz bisikletli gezgin, Erzurum'da gördüğü ilgi ve samimiyetten memnun kaldığını dile getirdi.

Şenkayalı vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbet sırasında bölge hakkında bilgi alan turist, yolculuğuna devam etmeden önce hatıra fotoğrafları da çektirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İngiliz gezgin ile İsmail Bozkurt arasında yapay zeka yardımıyla gerçekleşen diyaloglar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, farklı kültürlerden insanların teknoloji sayesinde kolaylıkla iletişim kurabilmesini ve Türk misafirperverliğinin sergilendiği görüntüleri beğeniyle paylaştı.

Paylaşımlar, binlerce kullanıcı tarafından izlenirken çok sayıda olumlu yorum aldı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ VE ŞENKAYA'YI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsmail Bozkurt, karşılaştıkları yabancı turistlerle sohbet etmeyi önemsediklerini belirterek, bu sayede hem ilçelerini hem de bölgenin doğal ve kültürel değerlerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bozkurt, "Böyle denk geldiğimiz insanlarla sohbet ederek kültürümüzü, güzelliklerimizi ve ilçemizi anlatıyoruz. İngiliz turistle de yolda karşılaştık. Çok sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Biz onu sevdik, o da bizi sevdi." ifadelerini kullandı.