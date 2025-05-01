100 yaşına sıcak bir sürpriz: Nebahat Teyze ilk kez doğum günü kutladı

AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde unutulmaz bir gün yaşandı. Kurumun en yaşlı bireyi olan Nebahat Günerhan, tam 100 yaşına bastı. Huzurevi yönetimi ve arkadaşları ise bu anlamlı günü özel bir sürprizle taçlandırdı.

Günerhan için hazırlanan doğum günü kutlamasında, üzerinde gençlik fotoğrafının yer aldığı özel pasta büyük bir heyecan yarattı. Kutlama sırasında kısa süreli bir tereddüt yaşayan Günerhan, dostlarının alkışları ve gülümsemeleri eşliğinde dileğini tutarak pastanın mumlarını üfledi. Sürpriz onun için hem ilk hem de unutulmaz bir anıya dönüştü.

Huzurevi sakinleri, canlı müzik eşliğinde dans ederek bu anlamlı günü hep birlikte coşkuyla kutladı.

"HAYATIMDA İLK KEZ DOĞUM GÜNÜM KUTLANDI"

100 yıllık ömründe ilk kez bir doğum günü kutlamasına tanıklık eden Nebahat Günerhan, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamamıştım. Bu sürpriz beni hem şaşırttı hem çok duygulandırdı. Pastanın üstündeki fotoğrafım biraz çirkin olmuş ama pastam çiçek bahçesi gibiydi, en güzeli bendim! Yaşımı hatırlamak pek hoşuma gitmiyor, çünkü yaşlandığımı fark ediyorum.

"HUZUREVİNE BİLE GELDİM, HALA İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Gençliğinde hayatını hasta, yaşlı ve çocuklara bakarak geçirdiğini anlatan Günerhan, huzurevine yerleştiğinde bile içindeki yardım etme isteğinin devam ettiğini vurguladı:

Yıllarca insanlara baktım. Kimseye karşılık beklemeden çalıştım. Buraya geldiğimde de müdüre dedim ki 'Burada da yardıma ihtiyacı olanlara bakmak istiyorum, maaş da istemem.' Ama kabul etmediler. Yine de odaları dolaşıyorum, kim ne yapıyor diye bakıyorum. Yardım etmeyi bırakamıyorum. İnsanlara sokakta bile yardım ederdim. 'Bir gün sen de bana verirsin' deyip para uzatırdım, gönüllerini kırmak istemezdim.

"ATATÜRK'Ü DANS EDERKEN GÖRDÜM, UNUTAMAM"

Hayatının en özel anlarından birini ise çocuk yaşta tanıklık ettiği bir olayla anlattı:

Atatürk’ü bir gemide bir hanımla dans ederken gördüm. Babam bizi sandalla yanına götürmüştü. O anı asla unutamıyorum. Atatürk'e doya doya bakamazsınız, ben çocuktum ama etkisi hâlâ kalbimde.

Gençliğinde çok güzel olduğunu söyleyen Günerhan, çantasından çıkardığı siyah beyaz bir fotoğrafı göstererek esprili bir dille şöyle dedi:

"‘Çirkinsindir’ diyenlere bunu gösteriyorum."

"HAYALLERİM VARDI, ÇOĞUNU GERÇEKLEŞTİRDİM"

Hayatına birçok işi sığdırdığını, en büyük hayalinin ise bir dükkân açmak olduğunu belirten Günerhan, bu hayalini de zamanında gerçekleştirdiğini söyledi.

"Şimdi 20 yaşında olsam yine çalışırdım. Ama insan yaşlandıkça hiçbir şey yapmak istemiyor. Sadece biraz huzur istiyor." diyen Günerhan, gençlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Yaşlılara saygılı olun. Çünkü onlar çocuk gibi değiller; daha da garipler. Onların bir tebessüme, bir ilgiye ihtiyacı var."

"O YAŞINA RAĞMEN KENDİNE ÇOK İYİ BAKIYOR"

Huzurevi Müdürü Sevgi Kurt ise, Günerhan’a hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasının perde arkasını şöyle anlattı: