Abone ol: Google News

İstanbul'da seyirlik manzara havadan görüntülendi

İstanbul'da yağışın ardından tarihi yarımada beyaza bürünürken, ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 11:43
  • İstanbul'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.
  • Tarihi yarımada beyaza büründü.
  • Ortaya çıkan seyrine doyulmaz manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı.

SEYİRLİK MANZARA

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Tarihi yarımada beyaza büründü.

Seyirlik manzara havadan görüntülendi. 

Yaşam Haberleri