İstanbul'da seyirlik manzara havadan görüntülendi

- İstanbul'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.
- Tarihi yarımada beyaza büründü.
- Ortaya çıkan seyrine doyulmaz manzara havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı.
SEYİRLİK MANZARA
Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Seyirlik manzara havadan görüntülendi.