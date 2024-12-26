2024 yılında gerçekleşen Baba Vanga kehanetleri

Haber Merkezi

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen ünlü kahin Baba Vanga, ölümünden yıllar sonra bile gerçekleşen kehanetleri ile konuşulmaya devam ediyor.

Vanga'nın kehanetlerinden birçoğu gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl boyunca dünya çapında ekonomik dalgalanmalardan biyolojik silahların kullanımına kadar birçok önemli öngörüde bulunan Baba Vanga’nın, 2024 yılı için öngördüğü kehanetler arasında şimdiye kadar gerçekleşen gelişmelerle birlikte, 2025 yılına dair tahminleri de dikkat çekti.

Küresel ekonomik kriz

Baba Vanga, 2024 yılı için, dünyada ekonomik kriz yaşanacağına dair uyarıda bulunmuştu.

Bu yıl içerisinde bazı ülkelerde ekonomik büyüme gözlemlense de, dünya genelinde milyonlarca insan yüksek enerji faturaları ve artan market fiyatlarıyla geçinmekte zorlandı.

Ayrıca hayat pahalılığı ve Covid sonrası fiyat artışları, birçok insanı zor durumda bıraktı.

Çevresel zorluklar

Baba Vanga'nın öngördüğü bir diğer büyük kriz ise çevre felaketleri oldu. 2024 yılı, kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerlerken, iklim değişikliğinin etkileri, aşırı hava olayları olarak dünyanın dört bir yanında hissedildi.

Valensiya'daki sel felaketi, 220 kişinin ölümüne neden olurken, Karayipler ve ABD'deki kasırga felaketleri büyük yıkım yarattı. Filipinler’deki tayfun sezonunda ise sadece bir ayda 6 fırtına meydana geldi.

Tıbbi gelişmeler

Baba Vanga’nın kanser ve Alzheimer tedavisindeki tahminleri de doğru çıkan öngörülerinden biri oldu. 2024 yılında, 18 yaş altındaki hastalarda kanserin erken teşhisini sağlayan testler geliştirildi ve rahim ağzı kanseri tedavisinde önemli adımlar atıldı.

Ayrıca, Alzheimer hastalarının semptomlarının yavaşlatılabileceği klinik deneyler ve hastalık modifiye edici tedaviler umut verici gelişmeler arasında yer aldı.

Henüz gerçekleşmeyen öngörüler

Baba Vanga'nın bazı tahminlerinin ise henüz gerçekleşmediği belirtiliyor. Bunlar arasında, bir süper güç tarafından biyolojik silahların kullanılacağı ve Avrupa’da 2 ülke arasında yıkıcı bir savaşın patlak vereceği öngörüsü bulunuyor.

Bazı yorumcular ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, bu tahminin bir işareti olabileceğini düşünüyor.

Ayrıca, Baba Vanga telepatinin gerçeğe dönüşeceğini ve uzaylı yaşam formuyla ilk temasın kurulacağını da öngörüyor. 2025’te bu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

BABA VANGA

Baba Vanga adıyla bilinen ve 1911’de Bulgaristan’da doğan Vangeliya Pandeva Gushterova, Çernobil felaketi ve Prenses Diana’nın ölümünü önceden haber vererek Avrupa'da ün kazandı.

Küçük yaşta şiddetli bir fırtınanın ortasında kalması sebebiyle görme yetisini kaybeden Baba Vanga, o günden sonra geleceği görme yeteneğine sahip olduğunu iddia etti.