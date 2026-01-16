İstanbul'da mesai bitti, trafik çilesi başladı

- İstanbul'da mesai sonrası trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyelerine ulaştı.
- İş çıkış saati olan 17.00 itibarıyla D-100 ve TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk arttı.
- Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilerin de eklenmesiyle trafik daha da yoğunlaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbullu vatandaşların trafik çilesi, haftanın son iş gününde de sürüyor.
İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte saat 16.10 sıralarında yüzde 70'i aşan yoğunluk, 17.47'den itibaren de yüzde 90'a kadar ulaştı.
İşinden erken çıkanlar, yoğunluktan kaçmayı başardı.
Ancak saat 17.00 itibarıyla yola çıkanlar, trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre; saat 17.47 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.
Mesai çıkışının yaklaşmasıyla birlikte D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
TOPLU TAŞIMALARDA DA YOĞUNLUK VAR
Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
KARNESİNİ ALAN YOLA ÇIKTI
Öte yandan bugün yarıyıl tatili için ilk zil çaldı.
Karnelerini alan öğrenciler, aileleri ile birlikte kısa süreli tatil için yola düştü.
Bununla birlikte İstanbul'da trafik çilesi de ikiye katlandı.