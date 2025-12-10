2025 Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Gökyüzünde şölen! İşte tarihleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 72 km, yani saatte 260 bin km, hızla giren meteoroidler, yanarken renkli ışık izleri oluşturuyor.

NASA, Geminidleri yılın “en iyi ve en güvenilir meteor yağmurlarından biri” olarak tanımlıyor.

Ayın hilal evresinde olması nedeniyle gökyüzü karanlık olacak, bu da 2025’i Geminidler için “olağanüstü bir yıl” haline getiriyor.

Uluslararası Meteor Örgütü (IMO), bu yıl saatte 120–150 meteora kadar çıkılabileceğini belirtiyor. Gökyüzü yeterince karanlıksa, dakikada birden fazla meteor görmek mümkün.

Peki; 2025 Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Detaylar...

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TARİHLERİ 2025

Geminid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında kendini gösterecek.

Gözlemler genellikle 4 Aralık'ta başlarken, 20 Aralık'a kadar devam edecek.

En yoğun geçiş döneminin ise 13-14 Aralık gecesi yaşanması bekleniyor.

Çıplak gözle görülebilecek olan meteor yağmurunun bu yıl Türkiye'den de gözlemlenebileceği öngörülüyor.