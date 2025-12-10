Bosna'da Atavistik Turanizm Derneği kuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Dr. Abdullah Çalışkan, Bosna-Hersek'te temaslarda bulundu.

Saraybosna Vogosca Belediye Başkanı Sayın Migdad Hasanoviç ile görüşen Çalışkan burada kurulan Atavistik Turanizm Derneği'ni ziyaret etti.

KARDEŞ STK OLACAK

Ziyaretinden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çalışkan, derneğin TDPV ile kardeş STK olacağını duyurdu.

Çalışkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bosna Hersekli Hüsrev Gerede komutanın, 1966’da Seyit Ahmet Arvasi ve can dostu, sırdaşı Alparslan Türkeş’in davasındaki göz nuru, ata yadigarı Saraybosna’da Atavistik Turanizm Derneği kuruldu.

KATKI SAĞLAYAN İSİMLERE TEŞEKKÜR

Bu aşamada bu derneğin kurulmasına katkı sağlayan Bosna Hersek’in efsanevi komutanı Harun Hodziç’e, heyetimizde yer alan önceki dönem bakan yardımcımız Bülent Aksu’ya, 15 Temmuz’un yiğit kahramanı Nurettin Alkan paşamıza, ülkemizin güvenlik birimlerinde uzun yıllar çalışmış Tahir Kahyaoğlu’na, PKK ve FETÖ gibi yapılarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde her daim mücadele veren ve aynı zamanda önceki dönem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da danışmanlığını yapmış Ak Parti Siirt eski İl Başkanı Fevzi Sevgili’ye ve burada isimlerini sayamayacağım fotoğraflardaki Bosna Hersekli gazilerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

İki millet tek devlet anlayışımıza Bosnalı kardeşlerimizi de ekliyoruz. Yeni kurulan bu derneğin bizim de kardeş STK’mız olacağını buradan ilan etmek istiyorum.

Hayırlı ve uğurlu olsun."