Parasosyal ne demek, anlamı nedir? Parasosyallik örnekleri

“Cambridge Dictionary Word of the Year 2025” başlıklı blog yazısında, 2025 için seçilen kelimenin “parasocial” olduğu açıklandı.

"Parasosyal" olarak Türkçe'ye geçen kelimenin ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.

Bu kelime daha önce ağırlıklı olarak akademik bağlamda kullanılıyordu; ancak 2023’te Cambridge Dictionary’ye eklendi ve sosyal medya ile haberlerde artan kullanımına dikkat edildi.

Kelime yıllardır akademik alanda bilinse de 2025'e damga vurdu.

Peki, parasosyal tam olarak ne demek? İşte, anlamı...

YILIN KELİMESİ: PARASOSYAL NE DEMEK

Parasosyal kelimesi, bir kişinin aslında hiç tanımadığı ama tanıyormuş gibi hissettiği bir kişiyle, genellikle ünlüler, influencer’lar, kurgu karakterler veya yapay zekâlarla, kurduğu tek taraflı duygusal ilişkiyi ifade eder.

Örnekler:

Bir influencer’ı düzenli takip eden birinin onu “arkadaşı gibi” hissetmesi.

Bir dizi karakteriyle duygusal bağ kurmak.

Bir yapay zekâ ile uzun sohbetler sonucu yakınlık hissi gelişmesi.

Bir ünlünün ölümü sonrası, onu hiç tanımayan insanların yoğun üzüntü yaşaması (