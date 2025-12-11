2025'in son kandili: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? En yakın kandil...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En yakın kandil olarak takvimde yer alan Regaip, aynı zamanda 2025'in son kandili de olacak.

Regaip Kandili'ni idrak edecek olan İslam alemi, Üç Aylar sevinci de yaşayacak.

Bu kapsamda, "Regaip Kandili ne zaman, hangi gün" sorusu Müminlerin gündeminde yer aldı.

Dua ve af kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede İslam aleminin elleri semaya açılacak.

Peki; Regaip Kandili ne zaman 2025? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025

Regaip Kandili 2025 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Bu tarih, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye denk gelmektedir ve Hicri takvime göre 1447 yılının Recep ayının ilk Cuma gecesi olacaktır.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Namaz Kılmak: Geceyi değerlendirmek için nafile namazlar kılabilirsiniz. Özellikle tesbih namazı bu gece için tavsiye edilen ibadetlerden biridir.

Kur’an-ı Kerim Okumak: Yasin-i Şerif, Mülk Suresi ve diğer sureleri okuyarak Allah’ın kelamıyla kalbinizi huzura erdirebilirsiniz.

Dua Etmek: Bu gece, duaların kabul olduğu bir gece olarak bilinir. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için bol bol dua edin.

Tövbe ve İstiğfar: Günahlarınızdan tövbe edip Allah’tan af dileyin.

Sadaka Vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım ederek manevi kazancınızı artırabilirsiniz.