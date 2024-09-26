3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Ödül Töreni Ankara’da yapıldı Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlerin ödülü takdim edilirken düzenlenen panelde ahilik hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Haber Merkezi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından Ankara’da 3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Ödül Töreni düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan yaptı.

Törene, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı katıldılar.

ÇOCUK VE GENÇLERİN AHİLİK EĞİTİMLERİ

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan açılış konuşmasında vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra Ahilik ile ilgili hazırladıkları ve www.ahievran.org adresinde hizmet veren Ahilik Veritabanı hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Özellikle çocukların ve gençlerin Ahiliği öğrenmeleri konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti. Toplumun tüm kesimlerinin Ahilik konusuna önem vermesi gerektiğini söyledi.

AHİLİK DUASI İLE TAMAMLADI

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, konuşmasını Ahilik Duası ile tamamladı.

Açılış konuşmasından sonra Ahilik Tanıtım Filmi izlendi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Protokol konuşmaları bölümünde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı konuşma yaptılar.

Protokol konuşmalarından sonra resim yarışmalarına gönderilen tüm resimlerin yer aldığı video izlendikten sonra Lise Deneme kategorisinde birinci olan Buğlem Dila Saluk “Can Suyu” adlı eserini okudu.

Yarışmalarda derece alan ve ödül törenine katılan öğrencilere tablet, kitap seti ve resim seti ödülleri verildi.

HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Tüm ödül alan öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Programın Vefa Zamanı bölümünde geçmişte Ahilik ile ilgili kıymetli çalışmalar yapmış Galip Demir (Ahilik Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı kurucusu ve eski Genel Başkanı), Kırşehir Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Eski Başkanı Mustafa Karagüllü, Prof. Selçuk Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Mikail Bayram ve Burdur Eski Milletvekili, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı Dr. Yusuf Ekinci rahmet ve minnetle anıldı.

Rahmetli Dr. Yusuf Ekinci’nin oğlu Sadık Hüdai Ekinci’ye günün anısında Ahi Evran heykeli takdim edildi.

Programın Ahilik Teşekkür Ödülleri bölümünde Ahilik ile ilgili bilimsel çalışmalara öncülük eden üniversitelere teşekkür edildi. Ankara Sosyal Bilgiler Üniversitesi’nin ödülünü üniversite rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Ostim Teknik Üniversitesi’nin ödülünü üniversitenin Ahi Evran Anadolu Müteşebbisliği Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hacı Bayram Bulgurlu; Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan’ın elinden aldılar.

TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ

Programda Ahiliğin tanıtılması, anlaşılması ve bu evrensel değerlerin günümüz dünyasına ışık tutması için gayret gösteren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür edildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) adına Meclis Başkanı Mustafa Deryal, MESVAK (Müteşebbis Gelişim Vakfı) adına Mütevelli Heyeti Başkanı Kazım Ceylan, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı adına Hacı Çağatay ve ESDER (Esnaf ve Sanatkârlar Derneği) adına Ömer İrez ödüllerini yine Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan’ın elinden aldılar.

Ayrıca yarışmalara gelen eserleri değerlendiren 10 jüri üyesinden programa katılabilen üç jüri üyesine de teşekkür belgesi verildi.

Programda projeyi üç yıldır destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Türk Telekom başta olmak üzere de tüm sponsorlara ayrıca teşekkür etti.

PANELDE KATILIMCILARA BİLGİ VERİLDİ

Programın son kısmında Ahiliği Yeniden Düşünmek konu başlığında panel düzenlendi.

Kazım Ceylan (MESVAK Mütevelli Heyeti Başkanı, Akademisyen ve Tarihçi) “Bir Medeniyet Hareketi Olarak Ahilik”, Prof. Dr. Ayfer Şahin (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi) “Ahiliğin Kadın Anlayışı Günümüze Ne Söyler?” ve Sami Öztürk (İnsan ve Kalite Derneği Başkanı) “Ahilik Yönetim Sistemi” konusunda katılımcılara bilgi verdiler.

Programın devamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarışmalara gönderdiği resimlerin yer aldığı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Programın sonunda Türk Dünyası Gençlik Korosunun özel konseri katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.