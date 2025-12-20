Batman’da 2 metre 10 santimlik dev turna balığı vatandaşların ilgisini çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'da görenleri şaşırtan görüntü...

Kentte sergilenen 2 metre 10 santim uzunluğunda ve 67 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

CİZRE'DE YAKALANDI

Balıkçılık sektöründe 29 yıldır hizmet veren Abdullah Basut, balığın Cizre’de Botan Çayı’nda yakalandığını ve Batman’a getirildiğini belirtti.

"KİLOSU 450 TL'DEN SATILIYOR"

Turna balığının bölgede en çok tercih edilen balık türlerinden biri olduğunu ifade eden Başut, "Balığımız 2 metre 10 santim uzunluğunda ve 67 kilogram ağırlığındadır. Turna balığı yöremizde yoğun talep görüyor.

Kilosu 450 TL’den satılıyor. Bu büyüklükte balıklar nadiren yakalanıyor." dedi.

Dev turna balığını görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, balık boyutu ve ağırlığıyla dikkat çekti.