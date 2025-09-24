4-5 inciri olan denesin; Damaklara imza atıyor...

Tam da mevsimindeyken, inciri farklı lezzetlerle sofraya taşımak mümkün.

Elinizde 4-5 incir varsa, bu lezzeti denemelisiniz.

Sonbaharın en özel meyvelerinden biri olan incir, bu kez farklı ve sofistike bir sunumla sofralara geliyor.

Ege’nin doğal lezzetini, İtalyan mutfağının zarif dokunuşuyla buluşturan incir carpaccio, hafifliği ve şıklığıyla davet sofralarının yıldızı olmaya aday.

Üstelik sadece birkaç malzemeyle hazırlanıyor.

İNCİR CARPACCİO MALZEMELERİ

4-5 adet olgun incir

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal (isteğe göre)

Birkaç yaprak taze fesleğen veya roka

2 yemek kaşığı ceviz içi (iri kırılmış)

İnce dilim parmesan peyniri (veya tulum peyniri alternatifi)

Bir tutam deniz tuzu & taze çekilmiş karabiber

TARİFİ:

İncirleri güzelce yıkayın ve incecik dilimleyin.

Düz bir servis tabağına daire şeklinde üst üste gelecek şekilde dizin.

Üzerine sızma zeytinyağı gezdirin. Tatlı bir dokunuş için balı da ekleyin.

Cevizleri serpiştirin, ardından fesleğen yaprakları veya roka ile renklendirin.