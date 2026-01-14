40 bin yıldır kapalıydı; Gorham Mağarası açıldı! İçinden çıkanlar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'daki Neandertallerle ilgili en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Gorham Mağarası, 40 bin yıl sonra gündemde.

Cebelitarık’ta, Akdeniz’e bakan dik bir kayalığın eteklerinde yer alan ve Neandertallerin bilinen son yaşam alanlarından biri olarak kabul edilen mağara, açıldı.

Yürütülen arkeolojik kazılar, Neandertallerin yaşamına dair çarpıcı bulgular ortaya koydu.

GİZLİ ODADAN ÇIKANLAR

Cebelitarık Ulusal Müzesi’nden arkeologlar, Vanguard Mağarası’nın arka kısmında, yaklaşık 13 metre derinliğinde ve en az 40 bin yıldır tortularla kapalı olduğu düşünülen bir oda buldu.

İlk incelemelerde vaşak, sırtlan ve akbaba kalıntıları tespit edildi.

Kazılarda en dikkat çekici kanıtlar arasında deniz ürünleri yer alıyor.

Büyük miktarda midye kabuğunun yanı sıra balık, fok ve yunus kemiklerine rastlandı.

Mağara tabanında ana kayaya kazınmış çapraz çizgilerden oluşan desenler de bulundu.

Bu bulgu, Neandertallerin sembolik düşünme ve soyut ifade yeteneğine sahip olabileceğine dair önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.