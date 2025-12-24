5 Dakikada Hazır! Kıtır Kıtır Tarçınlı Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl hazırlıkları hız kazanırken, sofralara eşlik edecek pratik ve lezzetli tarifler de araştırılmaya başlandı.

Özellikle yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan ev yapımı ikramlar arasında yer alan tarçınlı kurabiyeler, hem mis kokusuyla hem de kıtır dokusuyla öne çıkıyor.

İşte kıtır kıtır tarçınlı yılbaşı kurabiyesinin püf noktaları...

MALZEMELER

1 su bardağı un

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilin

1/2 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Unu, pudra şekerini, tarçını, vanilini ve kabartma tozunu alın, geniş bir kasede güzelce karıştırın.

Karışıma sıvı yağı ekleyin, yoğurmaya başlayın.

Hamur toparlanmaya başlayınca tuzu ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayan, hafif sert bir kıvam elde edin; hamur çok yumuşak olursa azar azar un ilave edin.

Hamurdan küçük parçalar koparın, yuvarlayın ve yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı şekilde dizin.

Üzerlerine isteğe bağlı tarçın serpiştirin.

Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

Kurabiyeleri 10–12 dakika pişirin, altın rengini aldığında fırından çıkarın.

Soğumaya bırakın ve servis edin, kıtır kıtır tarçınlı yılbaşı kurabiyeleriniz hazır.