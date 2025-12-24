Evin bahçesine dikilmemesi gereken ağaçlar: Evin huzurunu kaçırıyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bahçeye gölge sağlaması ve estetik bir görünüm kazandırması amacıyla dikilen ağaçlar, yanlış tür seçildiğinde ciddi riskler oluşturabiliyor.

Son yıllarda artan yapı hasarı, tesisat arızası ve sağlık şikayetleri üzerine konuşan uzmanlar, bazı ağaç türlerinin agresif kök yapıları, yoğun polen yayılımı ve fiziksel özellikleri nedeniyle evler için uzun vadede tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bilinçsiz ağaç dikiminin bina temellerini zorlayabildiğini, altyapı sistemlerine zarar verebildiğini ve özellikle alerjik bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini vurguluyor.

İşte ev çevresine dikilmemesi gereken ağaçlar:

Söğüt

Suya yönelen agresif kök yapısıyla bilinen söğüt ağaçları, yer altındaki su boruları ve kanalizasyon hatlarını kısa sürede zorlayabiliyor. Nemli toprağı sevmesi nedeniyle ev çevresinde rutubet sorununu artırdığı ifade ediliyor.

Kavak

Hızlı büyümesi nedeniyle tercih edilen kavak ağaçlarının, kontrolsüz kökleriyle altyapıya zarar verdiği belirtiliyor. Ayrıca yoğun polen üretimi, astım ve alerji şikayetlerini artırıyor.

Çınar

Geniş gövdesi ve yüzeye yakın kökleri bulunan çınar ağaçlarının; kaldırım, bahçe duvarı ve bina temellerinde çatlaklara yol açabildiği vurgulanıyor. Küçük bahçelerde hava sirkülasyonunu da olumsuz etkiliyor.

İncir

İncir ağacının zamanla sert zeminleri çatlatan kök yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Yapraklarından çıkan sütlü sıvının ise hassas ciltlerde tahrişe neden olabildiği ifade ediliyor.

Okaliptüs

Aşırı su tüketimiyle bilinen okaliptüs, çevredeki toprağı kurutarak diğer bitkilerin gelişimini engelliyor. Reçineli yapısı ve uzun boyu nedeniyle yıldırımı çekme ihtimalinin yüksek olduğu aktarılıyor.

Huş

Bahar aylarında yoğun polen yayan huş ağaçlarının, özellikle alerjik bireylerde ciddi solunum sorunlarına yol açtığı belirtiliyor. Çocuklu ailelerin bahçeleri için önerilmiyor.

Akasya

Dikenli yapısı ve kırılgan dallarıyla bilinen akasya ağaçlarının, rüzgarlı havalarda dal kırılması nedeniyle bina cephelerine ve araçlara zarar verebildiği ifade ediliyor.

Cennet Ağacı

İstilacı bir tür olan cennet ağacının, kök sürgünleriyle hızla yayıldığı ve çevresindeki bitkilerin gelişimini baskıladığı belirtiliyor. Yapraklarından yayılan ağır kokunun bazı kişilerde baş dönmesi ve mide bulantısına neden olabildiği aktarılıyor.

Meşe, Servi ve Çam

Uzmanlara göre uzun boylu ve sivri gövdeli meşe, servi ve çam ağaçları, evlerin hemen yakınına dikildiğinde yıldırım düşme riskini artırıyor. Gerekli önlemler alınmadığında ciddi güvenlik sorunları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.