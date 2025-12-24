Sıcaklıklar düşüyor, birçok ilde kar bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre Türkiye, yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren Kuzey ve Doğu kesimlerde aralıklarla yağış beklendiğini duyurdu.

VATANDAŞLARA UYARI

Yağışlar Marmara'nın Doğusu, Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusu ile Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusunda kar şeklinde görülecek.

Yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışı ile ilgili vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklığı da değişecek. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklık, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına inecek.

3 BÜYÜK İLDE HAVA

3 büyük ilde de hava sıcaklığı ortalama 8 derece düşecek. Ankara'da cuma günü yağmur, cumartesi günü kar bekleniyor. Gündüz 4 derece civarında olacak sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar inecek.

İstanbul'da hava perşembe gününden itibaren yağışlı olacak. Hafta sonu en yüksek sıcaklık 7, en düşük 3 derece olacak.

İzmir'de ise yalnızca perşembe günü yağış bekleniyor. Hafta sonu boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın en yüksek 12 derece civarında olması bekleniyor.