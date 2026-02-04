50 yılda değişmeyen kuralsızlık: TRT'nin arşiv görüntülerinde yaya geçidi eğitimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Modern dünyanın en büyük çilesi trafik...

Şehirleşme ve otomobil kullanımının artmasıyla son çeyrek asırlık dönemde, bu çile katlandıkça katlandı.

Araç trafiğinin yanında yayaların trafikteki rolü de önem taşıyor.

Batı'daki en önemli ve üzerinde tartışmasız şekilde fikir birliği ile istisnasız uygulanan kuralların başında ise yaya önceliği konusu geliyor.

Türkiye'de ise durum çok farklı.

Son yıllarda eğitim ve emniyet kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmasına rağmen henüz yaya geçidi kullanımı ve sürücülerin geçitlerde yayaya öncelik vermesi kuralı, tam anlamıyla oturtulmuş bir kurala dönüşemedi.

48 YILDA DEĞİŞMEYEN KURALSIZLIK

TRT'nin arşiv görüntülerinde yayınlanan 1978 tarihli bir bülten kesiti ise durumun vahametini ortaya koyuyor.

TRT spikerinin yayaları ve sürücüleri yaya geçidi konusunda bilgilendirdiği yayının üzerinden tam 48 yıl geçmesine rağmen hala bir arpa boyu yol alınabilmiş değil.

YAYA GEÇİTLERİ KAZANIN ADRESİ OLDU

Öyle ki hemen her gün yaya geçitlerinde kazalar art arda yaşanıyor.

Bunların son örneklerinden biri Ankara'da yaşandı.

30 Ocak'ta Altındağ ilçesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir diğer örnek günler sonra Mersin'de yaşandı.

2 Şubat'ta Tarsus istikametinden Mersin istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ATE 039 plakalı otomobil, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen kalabalık bir yaya grubuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılanlardan 1'i de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

YOL VERMEK İÇİN DURAN MİNİBÜSE ÇARPTI

Son örnek ise henüz yaşandı.

Sinop'ta H.Ö. idaresindeki 57 ACE 273 plakalı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran 57 AN 016 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.Ö., hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.