Tutukluk yapan anahtarlara kesin çözüm: Yağlamak yerine sirke püskürtün

Günlük hayatımızda ellerimizi yıkıyor, telefonlarımızı siliyoruz ancak sabah evden çıkarken aldığımız, gün boyu her yere temas ettirdiğimiz ve akşam eve girerken kapı kilidine taktığımız anahtarları tamamen unutuyoruz.

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan "anahtarlara sirke püskürtme" akımı, aslında basit bir temizlik hilesinden çok daha fazlasını sunuyor.

İşte giderek daha fazla insanın anahtarlarını sirkeyle temizlemesinin arkasındaki şaşırtıcı nedenler:

Bakterileri temizliyor

Sirke, içerdiği asetik asit sayesinde doğal bir dezenfektan görevi görüyor. Kimyasal dezenfektanlar metal üzerinde yapışkan bir tabaka bırakabilirken, sirke püskürtmek mikropları kırarken geride temiz bir yüzey bırakıyor.

Kararmayı önlüyor

Anahtarlar zamanla oksitlenir, kararır ve üzerlerinde metalik bir koku oluşur. Sirke, metal üzerindeki bu oksidasyonu saniyeler içinde çözer. Anahtarlarınıza sirke püskürtüp yumuşak bir bezle sildiğinizde, ilk günkü parlaklığına döndüğünü göreceksiniz.

Kilidin ömrünü uzatıyor

Birçok insan kapı kilidi takılmaya başladığında hemen yağlamaya çalışır. Ancak yağ, toz ve kiri kilit mekanizmasının içine hapseder. Oysa anahtara sirke püskürtüp silmek, anahtar üzerindeki birikmiş kiri ve yapışkanlığı temizler. Temiz bir anahtar, kilit silindirinin içinde daha rahat hareket eder ve mekanizmanın bozulmasını engeller.