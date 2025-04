AA & Ensonhaber

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 39 polis memuru ile görev başında şehit düşen bir personelin fotoğrafları, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürünün makam girişinde oluşturulan özel anı köşesinde yer alıyor. Bu anlamlı köşe, sadece kayıpların değil, aynı zamanda fedakârlığın ve hafızaların da sembolü oldu.

"EKİPLERİMİZ ADETA ZAMANA KARŞI YARIŞTI"

Depremin yaşandığı gece nöbetçi müdür olarak görevde olan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Vekili Emrullah Karaoğlan, o kara geceye tanıklık eden isimlerden biri. Karaoğlan, "O gece yaşanan her an gözümün önünde. Acının, dramın tarifi yoktu. Her taraftan yardım çağrıları yükseliyordu. Ekiplerimiz durmaksızın çalıştı, adeta zamana karşı yarıştı" sözleriyle o anları anlattı.

40 ARKADAŞLARININ ANILARINI YAŞATIYORLAR

Karaoğlan, 39 personelin evlerinde istirahat halindeyken enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini, bir memurun ise Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında görev başındayken şehit olduğunu belirtti. Kaybettikleri 40 silah arkadaşlarının anılarını yaşatmak adına bu köşeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaoğlan, şöyle devam etti:

Unutulmasınlar istedik. O gece devlet-millet omuz omuzaydı. Tüm kurumlar seferber oldu. Bizler de her bir kaybımız için birer iz bırakmak istedik. Şimdi bu köşede onların isimleri, fotoğrafları var. Her biri burada bizimle yaşamaya devam ediyor.

Depremin ardından yüzlerce yardım çağrısı aldığını ifade eden Karaoğlan, devletin tüm gücüyle halkın yanında olduğunu, bu birlikteliğin hafızalardan silinmeyecek bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

O GECE AİLESİNDEN 6 KİŞİYİ KAYBETTİ

Anı köşesinde yer alan fotoğrafların arasında bir isim daha var: Polis memuru Ali Osman Özaslan. O gece ailesinden altı kişiyi kaybetti — eşi, dört çocuğu, kız kardeşi, babası ve misafir olarak evinde bulunan bir yakını. Gözleri dolarak konuşan Özaslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi: