Aracını bile modifiye etti: Ankaralı Batman başkent sokaklarında

Görenler dönüp bir daha bakıyor.

Çocukluğundan bu yana çizgi roman kahramanı Batman'ın hayranı olan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Efe Arslan, Batman kostümüyle kent sokaklarında dolaşmaya başladıktan sonra 'Ankaralı Batman' olarak tanındı.

Arslan, ardından önce otomobilini Batman'ın aracı gibi dizayn ettirdi, ardından da Batman temalı bir ev inşa ettirdi.

Arslan'ın yaşadığı 3 katlı villa şeklindeki evin her köşesindeki özel bölmelere, Batman kostümleri yerleştirildi.

EVİN HER YERİNİ BATMAN İLE DONATTI

Batman'ın kullandığı silah, bıçak ve diğer objeler de evdeki yerini aldı.

Evin tavanında ve farklı noktalara da ışıklı Batman amblemleri yerleştirildi.

Evin asansöründe bile Batman amblemi yer aldı.

"KOSTÜMÜN GETİRDİĞİ VİCDANİ BİR SORUMLULUK VAR"

Arslan, 3 yıldır Ankara’da Batman karakteri gibi gezdiğini söyleyerek, "Kendimi bildim bileli ‘Batman’ tutkum vardı. Çocukluktan geliyor. Batman karakterini hep gözümde ayrı bir yere koymuşumdur. Çocukken de Batman kostümleri giyerdim. Büyüdükten sonra da kendi kostümümü yapma kararı verdim.

Şimdi kostümlerin hepsini kendi elimle sıfırdan, baştan yarattım. Bunun için aylarca ekipman toplamam, kumaş almam, deri sipariş vermem gerekti. Materyalleri topladıktan sonra bir terzim var, bütün her şeyi neredeyse o yaptı.

Batman kostümüyle ilk Ankara’da çıktığım an 6 Mart 2023. Sevgilimden ayrıldıktan sonra böyle bir serüvene başladım. Bir şeyi başarmam gerekiyordu. Batman olma serüvenim buradan geliyor. Hayata tutunma ve kendimi geliştirme isteğimi bir acıya borçluyum.

Dışarıda fotoğraf çektirmek isteyen de şakalaşan da oluyor. Bunların hepsini anlayışla karşılıyorum. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor. Bu kostümün getirdiği vicdani bir sorumluluk var. Bunu sokak hayvanlarına yardım ederek gerçekleştiriyorum" dedi.

"EV, BATMAN KARAKTERİNİN BEYNİ VE KALBİ"

Arslan, yine sanal medyada da 'Ankaralı Batman' olarak tanındığını söyleyerek, şunları kaydetti: