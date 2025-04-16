ABD'de kitapçı için insan zinciri oluşturuldu

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ABD'nin Michigan eyaletindeki Chelsea kasabasında, ilginç ama tebessüm ettiren bir olay yaşandı.

Kasabada yer alan bir kitapçı, yeni dükkana taşınmaya karar verdi.

Bu kitapların taşınması için bölgede yaşayan vatandaşlar devreye girdi.

Kaldırım boyunca, iki sıra halinde dizilen yaklaşık 300 kişilik "kitap taşıma gönüllüsü", kitabevinin eski yerinden alınan kitapları elden ele geçirerek yeni binadaki raflarına ulaştırdı.

"HERKES BU İŞİN PARÇASI OLDU"

Kitabevinin sahibi Michelle Tuplin, "Bu, kitapları taşımanın pratik bir yoluydu ama aynı zamanda herkesin bu işin bir parçası olmasını sağladı" dedi ve ekledi: "İnsanlar kitapları birbirine uzatırken 'Bunu okumamıştım' veya 'Bu çok iyi bir kitap' gibi yorumlar yapıyordu."

"BU KONU KASABADA KONUŞULDU"

Taşınma kararını ocak ayında duyuran Tuplin, "Kasabada bu konu o kadar çok konuşuldu ki, pek çok kişi yardım etmek istedi." diye konuştu.

Taşıma işlemi iki saatten biraz az sürdü.