İHA

Adana'da düzenlenen düğüne katılan davetliler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

İhtişamlı düğün, damatsız gerçekleştirildi.

Herkesin güle oynaya eğlendiği düğünün gelininin hikayesi ise yürek burktu.

83 yaşındaki Sümbül Topbaş, yıllar önce platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemeyince kalbini aşka kapattı.

EN BÜYÜK HAYALİ GELİNLİK GİYMEKTİ

Ömrü boyunca evlenmeyen Topbaş, geçtiğimiz senelerde ise Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Huzurevinde kalan Topbaş, eğitmenlere ve çalışanlara en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Huzurevi yönetimi ise bu durumu Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Müdürlük, gerekli girişimleri yapıp önce gelinlik aldı.

Daha sonra da hayırsever Mustafa Kapan, kendisine ait düğün salonunu yaşlı kadın için tahsis etti.

GELİNLİĞİNİ GİYDİ KONVOYA KATILDI

Önce kuaföre götürülen Sümbül Topbaş, saç ve makyajının yapılmasının ardından gelinliğini giydi ve konvoyla düğün salonuna geldi.

Huzurevi sakinleri ve Songül Topbaş'ın akrabalarının katıldığı düğüne yaşlı kadın, davul zurna eşliğinde salona girip ilk dansı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile yaptı.

"ÇOCUKLUK AŞKIM TEK TARAFLIYDI"

Dansın ardından gazetecilere konuşan Sümbül Topbaş, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Benim çocukluk aşkım tek taraflıydı. Hiç açılmadım ona karşı, sonrasında da hiç evlenmedim ve kimseyi sevmedim. Bugün hayallerim gerçek oldu, çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim." dedi.

"HİÇ GELİNLİK GİYMEMİŞ"

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ise temsili düğünü yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Teyzemiz hiç gelinlik giymemiş ve hiç evlenmemiş. Teyzemizin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

"PRENSESLER GİBİ OLMUŞ"

Sümbül Topbaş'ın akrabası Fatma Yonaç, "Sümbül'ü böyle gördüğüm için çok mutluyum. Çok güzel olmuş. Prensesler gibi olmuş. Hiç evlenmemişti, hep hayaliydi. Bugün onu böyle görünce de çok duygulandım." diye konuştu.

TAKI TÖRENİ YAPILDI

Daha sonra Sümbül Topbaş'a Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa çeyrek altın taktı.

Takı töreninin ardından Topbaş, akrabaları ve huzurevi sakinleriyle birlikte oyun havası eşliğinde oynadı.