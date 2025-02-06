Adana'da depremde ölenler anıldı: Sevdiklerimizi deprem değil binalar öldürdü

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canlar, felaketin ikinci yılında da acı ve özlemle anıldı.

11 ilin etkilendiği depremler sırasında Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Birsen Coşkun, yakınlarından haber anlamayıp paniklemiş, ikinci depremde ise kalp krizi geçirmişti.

Adana'da Alpargün Apartmanı'nda yaşayan mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve oğulları ziraat mühendisi Tahsin Can Coşkun ise depremde enkaz altında kalarak can vermişti.

YAKINLARI ACI DOLU ANLARI ANLATTI

Coşkun ailesi, mezarları başında yakınları tarafından anıldı.

yakınları tarafından kabristanda dualarla anıldı.

merhum Birsen Coşkun’un evlatları Gölhan ve Cihan Coşkun o gün yaşadıklarının kabustan çok daha kötü bir süreç olduğunu ifade etti.

"BU ACIYI YAŞAMAYAN ANLAYAMAZ"

Gölhan Coşkun, 6 Şubat günü Kozan’da depremi yoğun hissettiklerini ve Adana'daki yakınlarına ulaşmak için buradan Alpargün Apartmanı enkazına gittiklerini belirterek, "Orada soğuğu hissetmedik. Çok acı tarifi olmayan bir felaket günüydü. Annem sabah torunlarını sevdi öğlen depreminde buradaki kuzenlerimize ulaşmaya çalışırken 2 depremde annem kalp krizi geçirdi ve maalesef kaybettik. Bizim için acı dün gibi yaşamayan anlayamaz. Tüm depremde kaybettiklerimize rahmet diliyorum" dedi.

"BİZLERİ DEPREM DEĞİL, BİNA ÖLDÜRDÜ"

Cihan Çoşkun ise, 6 Şubat'ın hayatlarını değiştiren bir afet olduğunu ifade ederek çok büyük bir acı hissettiklerini söyledi.

Alpargün Apartmanında kardeşini kaybeden Sedat Coşkun'da "Müteahhittin hırsızlığı da ortaya çıktı. 34 yıl müebbet aldı ama acımız hafifletmiyor. Deprem değil ama bizleri hep bina öldürdü. Umarım bu deprem sonunda bunca kayıptan sonra tüm binalar sıkı denetim ile depreme dayanıklı olarak yapılır" dedi.