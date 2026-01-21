Rize'de karlar arasında kalan keçiye ekipler yetişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ekipler ise yolların kapanmaması için aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

YÜREK ISITAN ANLAR

Rize'de kar yağışı sırasında çalışmalarını sürdüren ekipler, kar arasında kalan keçiyi kurtarmak için harekete geçti.

O anları X üzerinden paylaşan Rize İl Özel İdaresi, şu notu düştü;

"BİR ANLIK MERHAMET, KOCA TEBESSÜM"

"Sadece yolları değil, yürekleri de açık tutuyoruz!

Ardeşen, Eskiarmutluk–Deremezra yolunda karla mücadele çalışması yapan operatörümüz Muharrem Dedecan karlar içerisinde mahsur kalan bir keçiyi fark etti.

Üşümesin diye iş makinesine aldı, ardından sahibine sağ salim teslim etti. Bir anlık merhamet, koca bir tebessüm."