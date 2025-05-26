DHA

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan dört çocuk babası Ali Dağ (40), yüzde 90 görme ve yüzde 36 işitme kaybına rağmen ailesinin geçimini atık kâğıt toplayarak sağlıyor. Dağ’ın en büyük destekçisi ise henüz 6 yaşındaki kızı Hayrunisa. Diğer çocukları Muhammet Samet (10) ve Fatma Ebrar (7) okula gittiği için, sabahın erken saatlerinde yollara düşen Ali Dağ’a Hayrunisa eşlik ediyor. Küçük kız hem babasının elinden tutup yönünü bulmasına yardım ediyor hem de onunla birlikte atık topluyor.

"KIZIMIN DESTEĞİ, BANA MORAL VE GÜÇ VERİYOR"

Hayrunisa’nın yakında okula başlayacağını belirten Ali Dağ, bu kez 4 yaşındaki oğlu İbrahim Eren’in kendisine eşlik edeceğini söylüyor. Ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün mücadele verdiğini anlatan Dağ, kızının desteğinin kendisine hem moral hem de güç verdiğini dile getiriyor.

"GÖZLERİMİN TEDAVİ GÖRMESİNİ ÇOK İSTİYORUM"

Görme yetisini ergenlik yıllarında kaybetmeye başladığını söyleyen Dağ, “15-16 yaşlarımda gözlerimdeki problem ortaya çıktı. Zamanla görmem daha da zayıfladı. Şimdi sadece çok bulanık şekilde seçebiliyorum. Halime binlerce kez şükrediyorum ama gözlerimin tedavi edilmesini de çok istiyorum. Devletimden bu konuda destek bekliyorum” diyerek umutlu olduğunu ifade etti.