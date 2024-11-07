Adana'da Hataylı depremzede öğrencilerden vefa ziyareti

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin izleri yavaş yavaş siliniyor.

Asrın felaketinin yıkımı temizlenirken, anılar ise hala diriliğini koruyor.

Deprem sırasında Kırıkhan'da yıllarca görev yapıp emekli olduktan sonra memleketi Kozan'a yerleşen Ahmet Barazi de depremde zor durumda kalan öğrencilerini Kozan'da aylarca ağırlamıştı.

SAHİP ÇIKTIĞI ÖĞRENCİLERDEN SÜRPRİZ ZİYARET

Barazi'nin ağırladığı öğrenciler, ona sürpriz yaparak Kozan'a geldi.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

"DEPREMDE BİRBİRİMİZİ HİÇ BIRAKMADIK"

Barazi, "Şu an çok duyguluyum. 17 yıl önce burada görev yaptım, depremde birbirimizi hiç bırakmadık ve bugün öğrencilerimiz ile buraya gelmek benim için çok duygu dolu. Ev sahipliği yapan herkese çok teşekkür ederim." dedi.