Adana'da karabatak su üzerine çalı ve ot taşıyarak yuva yaptı

Adana'da, karabatakların Seyhan Nehrinde su içinde bulunan yosunların üzerine ot ve çalı taşıyarak yuva yapması ilgi odağı oldu.

Suyun üstünde herhangi bir duracak yerlerinin olmaması ve yuvayı suyun altında olan yosunlara tutundurarak yapmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

YUVAYI İKİ GÜNDE YAPTILAR

Karabatakların bu anını gören doğa fotoğrafçısı Kadir Acarlar, kuşların performansı karşısında hayranlık duyduğunu belirterek, kuşların yuvayı iki günde yaptığını belirtti.

"KUŞLAR ÇOK MUHTEŞEM VARLIKLAR"

Kuşların yuva sürecine tanık olan Taşkın Kozaeker ise "Kuşlar çok muhteşem varlıklar. Buradan geçerken kuşların bu anını görüyorum bana huzur veriyor mutluluk veriyor. Suda yuvayı kuracak bir yer yok ama kuşlar suyun altındaki yosunlara tutundurarak yuva yaptılar." diye konuştu.