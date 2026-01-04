Adana'da kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikram ettiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Kozan ilçesinde kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu aileleriyle birlikte kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak geçirdi.

Bölgenin drone ile çekilen görüntülerinde kızılçam ormanlarının üzerini kaplayan beyaz örtü, seyredenleri mest etti.

"SUCUK EKMEK YİYİP ŞALGAM İÇEN TEK KARDAN ADAM ADANA'DA"

Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikram ederek eğlenceli anlar yaşayan Bayram Alparslan, "Uzun süredir bölgemize kar yağmıyordu. Burada çok eğlendik. Kardan adamımıza sucuk ekmek verdik, şalgam içirdik. Sucuk ekmek yiyip şalgam içen tek kardan adam Adana’da" dedi.

"KAR GÖREN MASUM KOZANLILAR OLARAK EĞLENMEYE GELDİK"

Karın keyfini çıkaran vatandaşlardan Teyfik Yüceli ise, "Kar gören masum Kozanlılar olarak eğlenmeye geldik. Bu yıl kurak geçti ama 2026 bereketle geldi. Büyüklerimiz ‘kar senesi, var senesi’ der. Kozan çok şanslı bir yer; 20 dakikada kara, 20 dakikada denize ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Aracının üzerine kardan adam yapan Şeref Kopçak da, "Horzum’a kar topu oynamaya geldik. Kardan adamı yaptık, onunla Kozan’a ineceğiz" dedi.

Kar yağışıyla birlikte Kozan’da hem doğa hem de insan manzaraları adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.