Adana'da karpuzun tarla fiyatı düşmeye devam ediyor

Diyarbakır’ın bereketli topraklarında yetişen ve tadıyla Türkiye genelinde ün kazanan karpuzda hasat başladı.

Ancak bu yıl ani bastıran sıcaklar, hasat takvimini öne çekti, pazara çıkan ürün miktarını artırdı.

KİLOSU BİR LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Bu nedenle karpuzun tarla fiyatı, giderek düşüyor..

Geçtiğimiz haftanın başlarında 5 ve 2,5 TL arasında değişen karpuzun kilosu, yeni haftada 1 TL'ye kadar geriledi.

Karpuz üreticisi Ercan Tunç, 400 dönüm karpuz, 100 dönüm de kavun ektiklerini belirterek, hasada başladıklarını söyledi. Karpuzun şu anda tarlada kilosunun 1-2 TL arası olduğunu ifade eden Tunç, Iğdır, Van, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa'daki marketlere gönderdiklerini kaydetti.

"FİYAT KENDİ KENDİNE DÜŞÜYOR"

Tunç, hem tedarik yaptıklarını hem de mallarını gönderdiklerini söyleyerek, "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı." dedi.

"HALDE 100 TON TALEP VARSA, 500 TON MAL ÇIKTI"

Yaz mevsimini biraz geç yaşadıklarını ama hepsini bir arada yaşadıklarını belirten Tunç, "Onlardan kurtulduk, birden sıcaklık basınca malları hepsini bir araya getirdi. Karpuz hepsi birden çıkınca fiyatları düşürdü. Kademeli çıkmış olsaydı, örneğin ben kestim, benden sonra arkadaşım keserdi, iç içe girmezdi.

Adana'da, Manisa'da, İzmir'de, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'da mal kesiliyor. Bu sıcaklar malların hepsini bir araya getirdi. Halde 100 ton talep varsa, 500 ton mal çıktı. Karpuzculuk dede mesleği. Yaklaşık 100 yıl oldu. Diyarbakır karpuzudur. Buranın toprağı, minerali o lezzeti veriyor." diye konuştu.