Adana'da keşfettiği bitkiye babasının adını verdi Türkiye'nin bitki çeşitlerinden olan ancak henüz literatüre girmeyen bir bitki türü keşfedildi. Prof. İsmail Eker, keşfettiği yabani soğan türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının ismini vererek, ölümsüzleştirdi.

AA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. İsmail Eker, bitki türü ile ilgiil keşifler yapıyor.

Türkiye'nin doğal bitkileri üzerine yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışmalar yapan Eker, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti.

Eker, keşfettiği yabani soğan türünü, dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırdı.

İsmail Eker; Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinin floralarında benzeri bulunmayan bitki türünü bilim literatürüne kazandırarak aynı zamanda bu türlerin isim babası oldu.

Bitki, 13 yıl önce kaybettiği babasının adı ile anılacak

Bilim insanı, keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Yaşar Eker'in adını verdi.

"Tüylübaba soğanı"

Bilimsel ismi "Allium mehmetyaschari Eker" olan bitkinin Türkçe ismi ise "Tüylübaba soğanı" olarak belirlendi.

15 bitki türünü literatüre kazandırdı

Eker, bugüne kadar yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdı.

"Bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşıyorum"

Prof. İsmail Eker, bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşadığını söyledi. Bitkiyi keşfetme sürecini ve sonrasındaki çalışmalarını anlatan Eker şunları kaydetti:

Vefa olsun diye bitkiye, 2010 yılında erken yaşta kaybettiğim babamın adını verdim. Bunu çok kere düşünmüştüm. Babama uygun bir tür bulunca bitkinin ismini 'Allium mehmetyaschari Eker' olarak bilim dünyasına duyurmuş olduk. Türkçe ismini de 'Tüylübaba soğanı' olarak önerdik. Literatüre de bu şekilde girdi.

Bitkinin bulunduğu coğrafya

Eker, Adana'da keşfettiği bitkinin yayılım alanının yapılan çalışmalarla ortaya çıkacağına değinerek bu türün Tahtalı Dağları, Kahramanmaraş, Adana ve Niğde çevrelerinde de bulunma ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)