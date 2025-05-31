Adana'da sağanak yağışa aldırmadan, torunuyla İstiklal Marşı'nı dinledi

AA

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarında olduğu düşünülen bir dede, sırtında torunu ile ilkokulun bahçesine girdi.

Dede-torun okul bahçesinde geldiklerinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı.

Sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nı yağan yağmura rağmen sağanak altında bekleyerek dinledi.

TORUNUNU YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN SIRTINA ALDI

Torununu yağmurdan korumak için şemsiye kullanan dede ve torununun bu görüntüsü, yürekleri ısıttı.

Etraflarından geçip giden öğrencilere rağmen onlar büyük bir titizlikle marşın bitmesini bekledi.

BİR ÖĞRETMEN KAYDA ALDI

Dede-torunun İstiklal Marşı hassasiyeti, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük beğeni gördü.