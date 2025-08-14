Adana'da trafikte cep telefonuyla konuşurken yakalandı: Kızımla konuşuyorum suç mu?

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Bülent Angın Bulvarında drone destekli uygulama yaptı.

Polis uygulamada drone ile emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüleri tek tek tespit etti.

HEM EMNİYET KEMERİ TAKMADI HEM TELEFONLA KONUŞTU

Bir polis, ihlal yapan sürücülerin plakasını telsiz ile uygulama noktasındaki ekibe iletti.

Polisler de ihlal yapan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguladı.

Hem emniyet kemeri hem de cep telefonuyla konuşma ihlali yapan bir sürücüyü durduran polis sürücüye iki ihlal yaptığını cezai işlem uygulayacağını söyledi.

"BEN İSTESEM ONU TAKARDIM"

Emniyet kemerini koltuğun arkasına neden taktığı sorulan sürücü, "Ben istesem onu takardım. İki dakikada takardım" dedi.

Takılı olmadığı tekrar sorulunca, "Tamam doğru takılı değildi. Ben yalan da demedim essah da (gerçek de) demedim. Ben gevşeklik de yapmıyorum yani" diye cevap verdi.

"KIZIMLA KONUŞUYORDUM YASAK MI"

Sürücüye bu kez de telefonla konuştuğu sorulunca, "Evet kızımla konuşuyordum yasak mı?" dedi.

Polisin "Araç kullanırken telefonla konuşmak yasak" demesi üzerine, cevap veremedi.

Sürücüye hareket halindeyken araçta telefonlu konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uygulandı.