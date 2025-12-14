Balık unlamak bu kadar basitmiş: En temiz ve kolay yöntem...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balık unlamak, mutfakta en çok dağınıklık yaratan işlemlerden biri...

Unlanan tabaklar, kirlenen tezgahlar ve elde kalan yoğun balık kokusu çoğu kişinin iştahını bile kaçırabiliyor.

Ancak pratik mutfak tüyoları arasında yer alan bu yöntem, hem temizlik derdini ortadan kaldırıyor hem de balıkları eşit şekilde unlamayı mümkün kılıyor.

Son dönemde ev hanımları ve mutfak meraklıları arasında hızla yayılan bu yöntem, balık kızartmayı adeta zahmetsiz hale getiriyor.

BUZDOLABI POŞETİ

Balık unlamanın en temiz ve kolay yolu, bir buzdolabı poşeti kullanmaktan geçiyor.

Bir buzdolabı poşetinin içine mısır unu ve buğday ununu isteğe göre karıştırarak ekleyin. Ardından temizlenmiş ve süzülmüş balıkları poşetin içine yerleştirin.

Poşetin ağzını sıkıca kapattıktan sonra nazikçe sallayın. Bu işlem sayesinde balıklar una eşit şekilde bulanırken, un etrafa saçılmıyor ve elleriniz kirlenmiyor.