Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünürken ortaya çıkan görüntü göz kamaştırdı.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 17:10
  • Ayder Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz bir örtüye büründü.
  • Yerli ve yabancı turistler, manzarayı hayranlıkla izleyip fotoğraflar çekti.
  • Ayder, her mevsim olduğu gibi yine büyüleyici bir atmosfer sundu.

Rize'yi kar vurdu... 

Geçtiğimiz gece saatlerinde başlayarak bölgede etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla devam etti.

TURİSTLER TADINI ÇIKARDI

Kar yağışıyla birlikte Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hem karın tadını çıkardı hem de manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Doğayla iç içe eşsiz atmosferiyle her mevsim ilgi gören Ayder, karla birlikte bir kez daha görsel şölen sundu.

