Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası beyaza büründü

Rize'yi kar vurdu...

Geçtiğimiz gece saatlerinde başlayarak bölgede etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla devam etti.

TURİSTLER TADINI ÇIKARDI

Kar yağışıyla birlikte Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hem karın tadını çıkardı hem de manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Doğayla iç içe eşsiz atmosferiyle her mevsim ilgi gören Ayder, karla birlikte bir kez daha görsel şölen sundu.