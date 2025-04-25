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İHA

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredince sinek popülasyonu da artmaya başladı.

Son 2 gündür kentin birçok bölgesinde sinekler, cadde ve sokakları adeta istila etti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bu durum karşısında çaresiz kalan vatandaşlar, hem tepki gösterdi hem de isyan etti.

Kent sakinleri, sosyal medyadan paylaşımlar yaparak Adana Büyükşehir Belediyesini ilaçlama yapması için göreve çağırdı.

"BİR AN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILMASI LAZIM"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde oturan Ahmet Koçak, "Bugün aşırı bir sinek popülasyonu vardı. Belediyenin bir an önce ilaçlama yapması lazım. Havalar ısındı ve sinekler çoğaldı, rahatsız oluyoruz. Bir an önce önlem alınmalı." dedi.

Ahmet Atal da gözüne gün boyu sinek girdiğini, çok fazla popülasyon olduğunu belirterek ilaçlama yapılmasını istedi.