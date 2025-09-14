Abone ol: Google News

Adıyaman'da 'evden ceset kokusu geliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kent merkezinde bulunan bir evden ceset kokusu geldiğine dair alınan ihbar, ekipleri alarma geçirdi. Adrese gelerek daireden içeri giren ekipler açıkta kalarak bozulmuş et buldu.

Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 16:08
Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2. katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ceset kokusu ihbarında bulundu.

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DAİREDE BOZULMUŞ ET BULUNDU

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda dairenin kapısı açılarak içeriye girdi.

İçeride yapılan incelemelerde uzun süredir açıkta bırakılan etin bozularak kötü koku yaydığı ortaya çıktı.

Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

