İHA

6 Şubat depreminin yıl dönümünde resmi anma töreni Adıyaman'daydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı anma etkinlikleri için 3. Çevre Yolu’nda yaya olarak görevli polis memurunun üşüdüğünü fark eden Mustafa Oktay Düzen, evdeki atkı ve beresini polis memuruna verdi.

Çocuğun ‘Yürek ısıtan’ görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim aldı.

MUSTAFA'YI MAKAMDA AĞIRLADILAR

Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, polise atkı ve beresini veren 11 yaşındaki Mustafa Oktay Düzen’in bulunması için talimat verdi.

Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde Canlı Apartmanı'nda oturan Mustafa Oktay Düzen’i evinde polis ekipleri ziyaret edip, Emniyet Müdürü Alper Uzman’ın makamında ağırlamak istediklerini söyledi.

Polislerin teklifini kabul eden Mustafa Oktay Düzen ve ailesi, Emniyet Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürü Alper Uzman’ın kapıda karşıladığı Mustafa Oktay Düzen ve ailesi makama geçti.

MUSTAFA'YA VE KARDEŞİNE HEDİYELER VERİLDİ

Emniyet Müdürü Alper Uzman, Mustafa Oktay Düzen’e teşekkür plaketi, Türk bayrağı ve çanta hediye, kız kardeşine de çanta hediye etti.

Polise atkı ve bere veren Mustafa Oktay Düzen, "O gün 6 Şubat 2023 depremini anma günüydü, 6 Şubat 2025’ti. Cumhurbaşkanımız bizim evimizin önünden geçecekti. İki tane polis ağabeyimiz vardı duruyordu. Ben dışarıda Cumhurbaşkanımızı beklerken, oradaki polis ağabeyi gördüm.

Anneme sordum, ‘Anne evimizde atkı bere var mı, polis ağabey üşüyor’ dedim. Annem de evde var olduğunu ve götürebileceğimi söyledi. Ben de ondan sonra aşağıya indim ve bere ile atkıyı götürdüm. Polis ağabeye verdim, oldukça mutlu oldu ve biraz sohbet ettik daha sonra eve çıktım." dedi.

"ARTIK BEN DE ONUN BİR AMCASIYIM"

Görüntüleri izlerken oldukça duygulandığını dile getirerek Mustafa Oktay Düzen’e teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, "Çok yoğun duygular içindeyim, onu söylemek istiyorum. Kardeşimin o videosunu seyrettikten sonra o kadar içim bir hoş oldu ki, bu yoğunluğumuz geçtikten sonra onu mutlaka misafir edelim diye arkadaşlarıma talimat verdim.

Onlar da sağ olsunlar, onun da uygun olduğu bir gün ve saat yani bu gün bu buluşmayı gerçekleştirdik. Onun anlattıkları, onun bize olan sevgisi, saygısı, kalbinden gelip dilinden dökülenler içimi daha da çok ısıttı. Ben de onun artık bir amcasıyım. Her zaman ona ve onun gibilerine kapılarımız açık." diye konuştu.