Erzincan'da yürekleri ısıtan görüntü...

Her yıl binlerce yol katederek Afrika’dan göç eden leylek sürüsü, Erzincan’da mola verdi.

O ANLAR KAYDA ALINDI

DKMP 13. Bölge Müdürlüğünce, Erzincan’da mola veren leylek sürüsünün videosu paylaşıldı.

"BİNLERCE YILLIK GELENEĞİN DEVAMI"

Paylaşılan videoya, "Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika’dan başlayıp Anadolu’ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan’da mola veriyor.

Aynı yuvaya, aynı şehre, aynı gökyüzüne dönmeleri. Doğanın en sadık hikâyelerinden biri. Bu gökyüzü, bu kanatlar. Sadece bir manzara değil; binlerce yıllık bir geleneğin devamı." ifadelerine yer verildi.