Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü yollarda

Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü olan 38 yaşındaki Sevda Bozer, kentte yalnızca kadınlara ulaşım hizmeti sunuyor.

Direksiyon başında mesai yapan Bozer, bu meslekten geçimini sağlıyor.

Vatandaşlar arasında "taksici abla" olarak tanınan Bozer, kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Hizmeti kullanan kadınlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek bunun kentte önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti.

"KONFORLU BİR HİZMET"

Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapmayı planladığını belirten Sevda Bozer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanmayı sevdiğini söyledi. Bozer, kentte bazı kadınların taksiye binmekte tereddüt yaşadığını gözlemlediğini belirtti.

Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla bu yola çıktığını ifade eden Bozer, "Kırıkkale'nin böyle bir taksiye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Taksiye binemeyen kadınlar var. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için böyle bir fikirle yola çıktık." dedi.

"KADINLARIN ÖZEL ARAÇLARI VAR"

Kadınlara özel hizmet verdiklerini aktaran Bozer, "Çok mutluyum, kadınlar da çok mutlu. Müşterilerimin tepkileri çok güzel. Bizi sevdiler, sağ olsunlar destekliyorlar. Bundan eminim. Bu işi ilerletmek istiyorum, herkes duysun ve bilsin. Artık kadınların kendilerine özel bir araçları var." ifadesini kullandı.

Gece ve gündüz fark etmeksizin hizmet verdiklerini dile getiren Bozer, kadınların istedikleri zaman kendisini arayarak taksi talep edebildiğini kaydederek, "Kadınlar çok mutlu, gülerek biniyorlar. 'Abla, bu fikir nereden geldi' diyorlar. ‘İyi ki böyle bir şey düşündünüz' diyenler oluyor. Oldukça yoğun bir talep var. Şu an her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.