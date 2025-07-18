Afyonkarahisar'da bir hayırsever vatandaşlara dağıtılması için 20 ton karpuz bağışladı

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde bir hayırseverin 20 ton karpuzu vatandaşa dağıttırması ile ortaya sıcak görüntüler çıktı...

Afyonkarahisar'a bağlı Sandıklı ilçesinde pazarcı esnaf Ali Yıldırım ile iletişime geçen hayırsever iş adamı, 20 ton karpuzun vatandaşlara dağıtılmasını isteyerek isminin açıklanmasını istemedi.

20 TON KARPUZ DAĞITILDI

Pazarcı Ali Yıldırım, kamyonuna karpuzları yükledikten sonra cuma namazının ardından kamyonunu Çay Mahallesi Dereboyu Caddesi'ne çekerek, vatandaşlara karpuzları dağıttı.

''ALLAH KABUL ETSİN YİYENLERE AFİYET OLSUN''

Pazarcı esnafı Ali Yıldırım, hayırseverin isminin açıklanmasını istemediğini söyleyerek; "Sandıklı’da ilk kez böyle bir şey yapıldı. Sandıklılı hayırsever bir iş adamı 20 ton karpuz aldı ve vatandaşlara dağıtılmasını istedi.

Biz de cuma namazı çıkışı karpuzları vatandaşlarımıza dağıttık. Allah kabul etsin, yiyenlere de afiyet olsun." dedi.