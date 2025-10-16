Ağrı Dağı beyaza büründü, Iğdır'da bahar havası var

Ağrı’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Soğuk havanın kendini hissettirdiği kentte, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı.

IĞDIR'DA SICAK HAVA ETKİLİ OLDU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin “Çukurova’sı” olarak anılan Iğdır’da ise sıcak hava hakim oldu. Kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, açık alanlarda vakit geçirerek sonbaharın keyfini çıkardı.

AĞRI DAĞI'NDAN KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüyle Iğdır Ovası’nın yeşili ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşerek görsel bir şölen sundu. Karla kaplanan dağ, seyrine doyum olmayan kartpostallık manzaralar oluşturdu.