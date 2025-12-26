Ağrı Dağı'ndan büyüleyen manzara

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

YOL BOYU SÜRÜCÜLERE EŞLİK EDİYOR

Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasında ihtişamıyla yükseliyor.