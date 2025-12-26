Abone ol: Google News

Ağrı Dağı'ndan büyüleyen manzara

"Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırmaya devam ediyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 09:03
Ağrı Dağı'ndan büyüleyen manzara
  • Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı olarak 5 bin 137 metre yüksekliğe sahiptir.
  • Zirvesindeki beyaz örtüsüyle dikkat çeken dağ, manzarasıyla sürücülere eşlik ediyor.
  • Ağrı Dağı, Doğubayazıt ilçesinde ihtişamıyla yükseliyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

YOL BOYU SÜRÜCÜLERE EŞLİK EDİYOR

Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasında ihtişamıyla yükseliyor.

Yaşam Haberleri