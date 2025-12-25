Türkiye genelinde Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Regaip Kandili vesilesiyle Türkiye genelinde camilerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek üç ayların manevi iklimine adım attı.

TRAKYA VE MARMARA'DA BEREKET DUALARI

Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi’nde kandil programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Regaip Kandili, Sapak Camii’nde düzenlenen programla idrak edildi. Yatsı namazının ardından yapılan dualarla üç ayların bereketi temenni edildi.

SULTANAHMET'TE KANDİL GECESİ

İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen programla karşılandı. Akşam namazının ardından camide toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilahiler eşliğinde dualar etti. Cami avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere boza ikram edildi.

EYÜPSULTAN'DA KANDİL COŞKUSU

İstanbul’da Regaip Kandili akşamında Eyüpsultan Camii ve Eyüp Sultan Türbesi vatandaşların akınına uğradı. Namaz ve duaların ardından bazı vatandaşlar cami önünde lokum ve şeker ikramında bulundu.

Lokum dağıtan Sevgi Kutlu, “Ara ara buraya geliyorum. Bugün de ikramda bulunmak istedik. Allah kabul etsin. Tüm İslam âleminin kandili mübarek olsun.” dedi.

İzzet Kaya ise, “Yurt dışından geldim. Bu sene ilk kez Regaip Kandili’ni Eyüpsultan’da idrak ediyorum. Dualarımızı edeceğiz, ibadetlerimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA CAMİLER DOLDU

Giresun’da Regaip Kandili, merkezdeki Müftüoğlu Camisi’nde düzenlenen programla idrak edildi. Batman’da ise Şevket Başak Camisi’nde mevlit okunup dualar edildi.

Şanlıurfa’da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki camileri tercih ederken, yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Meydan Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Regaip Kandili, Aziziye Camisi'nde dualarla idrak edildi. Camide, hafız 5 çocuk tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İÇ ANADOLU'DA KANDİL PROGRAMLARI

Niğde’de Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde düzenlenen kandil programında Kur’an-ı Kerim okundu, sohbet yapıldı ve dua edildi. Yozgat’ta ise Regaip Kandili, Çapanoğlu Büyük Camisi’nde dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Mustafa Tekin (solda) vaaz verdi.

Afyonkarahisar'da camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

DOĞU VE AKDENİZ'DE MANEVİ ATMOSFER

Kahramanmaraş’ta Regaip Kandili kent genelindeki camilerde dualarla karşılandı. Artvin’de Merkez Camisi’nde düzenlenen programda vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Rize’de de Şeyh Camii başta olmak üzere camilerde kandil programları düzenlendi, cemaat üç ayların bereketi için dua etti.

Elazığ'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. İzzetpaşa Camisi'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı. Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti. Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

DÜZCE

Kandil dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi. Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

ANKARA'DA REGAİP KANDİLİ

Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen Regaip Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi, dua edildi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi, dualar edildi.

Camilere gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu.

MUŞ

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, Muş'ta dualarla idrak edildi.

Kentteki İmam Şafi Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Recep ayının ilk haftasındaki cuma gecesinin Regaip Kandili olarak kabul edildiğini söyledi. Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Yavuz, şunları kaydetti:

Peygamber efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şabanı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu bir mevsime daha kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi aynı zamanda Regaip gecesi. Bu vesileyle camilerimize, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni canı gönülden tebrik ediyorum.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.