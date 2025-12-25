Konya’da asırlık 'şivlilik' geleneğiyle üç aylar coşkusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili’nin sabahında Konya’da çocuklar, yüzyıllardır sürdürülen “şivlilik” geleneğini yaşatmak için erkenden sokağa çıktı.

Arkadaşlarıyla gruplar halinde mahalleleri gezen çocuklar, evlerin ve iş yerlerinin kapılarını çalarak “şivlilik” diye seslendi. Kapılarını açan vatandaşlar ve esnaf, çocuklara şekerleme ve çeşitli ikramlarda bulundu.

GÜNLER ÖNCESİNDEN HAZIRLIK YAPILIYOR

Şivlilik için kent genelinde günler öncesinden hazırlıklar tamamlandı. Evlerinde ve iş yerlerinde şeker, çikolata, gofret ve kuru yemiş bulunduran Konyalılar, geleneğin yaşatılmasına katkı sundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda oluşan renkli görüntüler, kente bayram havası kattı.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR BAYRAM GÜNÜ

Şivlilik toplayan çocuklar, bu özel günü bayram gibi yaşadıklarını dile getirdi. Gün boyunca mahallelerini dolaştıklarını anlatan çocuklar, şivliliğin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Çocuklar, “Şivlilik sadece Konya’da olan çok güzel bir gelenek. Sevdiğimiz şekerler dağıtılıyor, çok eğleniyoruz. Topladıklarımızı birleştirip birlikte yiyoruz. Tüm çocukların bu mutluluğu yaşaması için başka şehirlerde de yapılmasını isteriz.” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL MİRAS, GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Asırlardır sürdürülen şivlilik geleneği, Konya’da üç ayların gelişinin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Her yıl Regaip Kandili sabahında yaşatılan bu gelenek, çocuklar aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılıyor.